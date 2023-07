Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

So bewegt sich Siemens

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens. Das Papier von Siemens konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 145,02 EUR.

Das Papier von Siemens konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 145,02 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens-Aktie bis auf 145,48 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 145,46 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 37.082 Stück.

Am 16.06.2023 markierte das Papier bei 167,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,16 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.07.2022 (94,38 EUR). Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 53,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 183,20 EUR.

Am 17.05.2023 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 19.416,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17.040,00 EUR umgesetzt.

Die Siemens-Bilanz für Q3 2023 wird am 10.08.2023 erwartet. Schätzungsweise am 01.08.2024 dürfte Siemens die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2023 10,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

