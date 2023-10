Siemens Aktie News: Siemens schiebt sich am Mittag vor

Siemens im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 137,94 EUR.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 137,94 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens-Aktie bei 138,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 136,76 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 279.257 Siemens-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (167,00 EUR) erklomm das Papier am 16.06.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,07 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 13.10.2022 auf bis zu 101,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 26,40 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 176,36 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 10.08.2023. Das EPS wurde auf 1,55 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens -2,06 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18.889,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.867,00 EUR in den Büchern standen.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 16.11.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,62 EUR je Siemens-Aktie.

