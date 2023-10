Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag nahezu unbewegt

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens. Bei der Siemens-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 136,70 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Siemens-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 136,70 EUR. Bei 136,88 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Siemens-Aktie bei 136,52 EUR. Bei 136,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 22.586 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 167,00 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,17 Prozent. Bei einem Wert von 101,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 25,74 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 176,36 EUR angegeben.

Siemens gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,06 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 18.889,00 EUR gegenüber 17.867,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.11.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 07.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 9,62 EUR je Aktie aus.

