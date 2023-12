Siemens Aktie News: Siemens am Montagmittag in Grün

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 163,86 EUR nach oben.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 163,86 EUR. Die Siemens-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 164,00 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 161,90 EUR. Zuletzt wechselten 297.894 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 167,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 1,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 119,48 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 27,08 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 177,36 EUR.

Am 16.11.2023 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 3,36 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.393,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.573,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Siemens wird am 08.02.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 06.02.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 10,48 EUR in den Büchern stehen haben wird.

