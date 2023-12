Siemens Aktie News: Siemens verteuert sich am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siemens zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Siemens konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 163,64 EUR.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 163,64 EUR. Bei 164,08 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 161,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 568.374 Siemens-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 167,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,05 Prozent hinzugewinnen. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 119,48 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 26,99 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 177,36 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 16.11.2023. Das EPS wurde auf 2,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.393,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 20.573,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.02.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 06.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Siemens.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,48 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie: Experten empfehlen Siemens im November mehrheitlich zum Kauf

DAX-Handel aktuell: DAX steigt zum Ende des Freitagshandels

Börse Frankfurt in Grün: DAX liegt am Freitagnachmittag im Plus