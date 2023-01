Siemens Aktie News: Siemens verteuert sich am Mittag

Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 141,08 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 141,44 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 140,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 223.268 Siemens-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 153,34 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.01.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 05.07.2022 auf bis zu 93,67 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 152,36 EUR.

Siemens ließ sich am 17.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,43 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20.573,00 EUR – ein Plus von 17,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 17.444,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 09.02.2023 erwartet. Am 31.01.2024 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2023 8,61 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

