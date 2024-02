Siemens Aktie News: Siemens zieht am Montagmittag an

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 165,92 EUR.

Das Papier von Siemens legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 165,92 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens-Aktie bis auf 166,58 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 166,00 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 211.598 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.02.2024 bei 174,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (119,48 EUR). Abschläge von 27,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,95 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 186,18 EUR.

Siemens ließ sich am 08.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,97 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 18.412,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.070,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,89 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Siemens am 16.05.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 07.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2024 10,69 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

