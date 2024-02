Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Siemens-Kurs

Die Aktie von Siemens gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 165,30 EUR ab.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 165,30 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 165,14 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 166,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 342.971 Siemens-Aktien.

Bei 174,00 EUR markierte der Titel am 08.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 5,26 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 119,48 EUR am 27.10.2023. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 38,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2023 4,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,95 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 186,18 EUR.

Am 08.02.2024 hat Siemens die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 2,97 EUR gegenüber 1,86 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18.412,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18.070,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 16.05.2024 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 07.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,69 EUR je Aktie belaufen.

