Siemens Aktie News: Siemens wird am Dienstagmittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 180,16 EUR abwärts.

Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 180,16 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 179,76 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 181,22 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 177.741 Siemens-Aktien.

Am 01.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 184,84 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 33,68 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2023 4,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,95 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 194,36 EUR angegeben.

Am 08.02.2024 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,97 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18.412,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 18.070,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Siemens am 16.05.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 10,67 EUR je Aktie aus.

