Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Nachmittag freundlich

Boeing vermeldet niedrigere Auslieferungen für Februar. BAT will ITC-Beteiligung schmälern. E.ON beruft Nadia Jacobi zur Finanzchefin. Deutsche Bank: Einsparungen im Blick. Alcoa übernimmt JV-Partner Alumina in Milliarden-Deal. Mercedes-Benz will sich von Autohäusern in Deutschland trennen. Xiaomi startet Auslieferung des ersten Elektroauto-Modells. Douglas will schon vor Ostern an die Börse.