Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens. Zuletzt wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 181,10 EUR nach oben.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 181,10 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 181,86 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 181,22 EUR. Bisher wurden via XETRA 37.488 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 184,84 EUR markierte der Titel am 01.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 2,07 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 34,03 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 4,70 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,95 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 194,36 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 08.02.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,97 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,86 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18.412,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 18.070,00 EUR eingefahren.

Die Siemens-Bilanz für Q2 2024 wird am 16.05.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2024 10,67 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

