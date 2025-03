Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Siemens im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Siemens. Die Siemens-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 230,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 3,1 Prozent auf 230,10 EUR. Die Siemens-Aktie legte bis auf 230,15 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 227,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 410.812 Siemens-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 244,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 6,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 150,68 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 34,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2024 mit 5,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,37 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 228,44 EUR für die Siemens-Aktie.

Siemens ließ sich am 13.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 4,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 3,03 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,32 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 18,35 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,41 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 15.05.2025 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 07.05.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,79 EUR fest.

