Siemens Aktie News: Siemens legt am Mittwochnachmittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 228,40 EUR.

Die Siemens-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 228,40 EUR. Bei 231,50 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 227,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 866.691 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 244,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 7,20 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 150,68 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 34,03 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,37 EUR aus. Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 228,44 EUR.

Am 13.02.2025 hat Siemens die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,71 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,03 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 18,35 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 18,41 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 15.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,79 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens Healthineers-Aktie tiefer: Siemens Healthineers verlängert Mandate von CEO und CFO bis 2031

Börse Europa in Rot: STOXX 50 beginnt Dienstagshandel mit Verlusten

Börse Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Nachmittag