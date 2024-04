Siemens Aktie News: Siemens am Freitagmittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 174,70 EUR zu.

Das Papier von Siemens konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 174,70 EUR. In der Spitze legte die Siemens-Aktie bis auf 176,10 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 175,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 205.815 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 15.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 186,98 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 119,48 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,95 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 196,36 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 08.02.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,97 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,86 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.412,00 EUR – ein Plus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 18.070,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Siemens am 16.05.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Siemens.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 10,57 EUR im Jahr 2024 aus.

