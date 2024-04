Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Siemens im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 173,64 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Siemens-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 173,64 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens-Aktie bis auf 176,10 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 172,14 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 175,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 519.419 Siemens-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 186,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.03.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 7,13 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 119,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Mit Abgaben von 31,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 4,70 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,95 EUR aus. Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 196,36 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 08.02.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,97 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 18.412,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.070,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,89 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.05.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 07.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,57 EUR je Aktie belaufen.

