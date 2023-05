Siemens Aktie News: Anleger greifen bei Siemens am Freitagmittag zu

Aktien in diesem Artikel Siemens 149,34 EUR

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 149,82 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 150,22 EUR. Mit einem Wert von 149,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 207.462 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 152,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,59 Prozent. Am 06.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 93,67 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 37,48 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 170,00 EUR.

Am 09.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,86 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 2,04 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.070,00 EUR – ein Plus von 9,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 16.497,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 17.05.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 01.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 9,14 EUR im Jahr 2023 aus.

