Siemens Aktie News: Siemens macht am Mittag Boden gut

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 148,26 EUR zu.

Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 148,26 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 148,42 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 147,24 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 254.155 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (167,00 EUR) erklomm das Papier am 16.06.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 94,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 36,34 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 183,20 EUR.

Siemens gewährte am 17.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,35 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 1,27 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19.416,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 17.040,00 EUR eingefahren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Siemens wird am 10.08.2023 gerechnet. Siemens dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,04 EUR je Siemens-Aktie.

