Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Die Aktie von Siemens zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Siemens-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 137,16 EUR.

Das Papier von Siemens konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 137,16 EUR. Bei 137,56 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 137,48 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 39.418 Siemens-Aktien.

Am 16.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 167,00 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,76 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 95,07 EUR. Mit Abgaben von 30,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 179,55 EUR.

Siemens ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,55 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens -2,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 18.889,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 17.867,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 16.11.2023 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 07.11.2024.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 12,23 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

