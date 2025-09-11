Siemens Aktie News: Siemens am Freitagmittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 227,60 EUR abwärts.
Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 227,60 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siemens-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 226,70 EUR aus. Mit einem Wert von 229,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 168.418 Siemens-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 244,85 EUR. Mit einem Zuwachs von 7,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 162,16 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,75 Prozent.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,34 EUR. Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 238,11 EUR.
Am 07.08.2025 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,61 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,51 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,38 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 18,90 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Am 13.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 11,49 EUR in den Büchern stehen haben wird.
