Siemens Aktie News: Siemens am Mittag im Aufwind

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Siemens. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 11:49 Uhr sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 139,14 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 139,18 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 138,88 EUR. Bisher wurden heute 241.854 Siemens-Aktien gehandelt.

Am 16.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 167,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,02 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 101,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 176,09 EUR.

Siemens gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -2,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 18.889,00 EUR gegenüber 17.867,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 16.11.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 07.11.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2023 9,62 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

