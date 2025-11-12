DAX24.346 +1,1%Est505.788 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,26 +4,7%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.576 +2,0%Euro1,1574 -0,1%Öl64,62 -0,8%Gold4.128 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Infineon 623100 HENSOLDT HAG000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht kräftig an -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bescheinigt Buy für Rheinmetall-Aktie Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bescheinigt Buy für Rheinmetall-Aktie
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Das Finanz-Event für Anleger & Trader in Franken: Börsentag kompakt in Nürnberg am 22. November - jetzt kostenfrei anmelden! +++
Siemens im Fokus

Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit positiven Vorzeichen

12.11.25 12:04 Uhr
Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Siemens zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Siemens legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 251,75 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
251,55 EUR 2,95 EUR 1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 251,75 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 252,35 EUR. Bei 249,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 203.313 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 252,35 EUR an. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 0,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 162,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 35,50 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2024 mit 5,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,42 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 245,80 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,51 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,52 Prozent auf 19,38 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 13.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 11,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie legt zu: Direkte Abspaltung von Healthineers-Anteil offenbar auf dem Prüfstand

Siemens-Aktie verliert dennoch: SBB vergibt Milliardenauftrag für 116 neue Doppelstockzüge

Hot Stocks heute: Trade der Woche - Siemens ist ein KI-Profiteur - Hebel Long Trade

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
09.11.2025Siemens BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
04.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.2025Siemens BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.11.2025Siemens BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Siemens BuyUBS AG
21.10.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.10.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
04.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
14.10.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
10.10.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
01.07.2025Siemens HoldHSBC
22.05.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
25.04.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
17.02.2025Siemens UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen