Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit positiven Vorzeichen

Siemens im Fokus

Die Aktie von Siemens zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Siemens legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 251,75 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 251,75 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 252,35 EUR. Bei 249,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 203.313 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 252,35 EUR an. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 0,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 162,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 35,50 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2024 mit 5,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,42 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 245,80 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,51 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,52 Prozent auf 19,38 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 13.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 11,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie legt zu: Direkte Abspaltung von Healthineers-Anteil offenbar auf dem Prüfstand

Siemens-Aktie verliert dennoch: SBB vergibt Milliardenauftrag für 116 neue Doppelstockzüge

Hot Stocks heute: Trade der Woche - Siemens ist ein KI-Profiteur - Hebel Long Trade