Siemens Aktie News: Siemens steigt am Mittwochvormittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 249,30 EUR.
Das Papier von Siemens legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 249,30 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens-Aktie bis auf 249,55 EUR. Bei 249,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 34.843 Siemens-Aktien umgesetzt.
Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 250,15 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 0,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 162,38 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 53,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,42 EUR aus. Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 245,80 EUR.
Am 07.08.2025 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,51 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19,38 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 18,90 Mrd. EUR eingefahren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens am 13.11.2025 vorlegen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,54 EUR im Jahr 2025 aus.
