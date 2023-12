Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 164,00 EUR.

Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 164,00 EUR abwärts. Die Siemens-Aktie gab in der Spitze bis auf 163,12 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 164,80 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 822.067 Stück gehandelt.

Am 16.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 167,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 119,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,15 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 179,00 EUR angegeben.

Am 16.11.2023 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,15 EUR gegenüber 3,36 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21.393,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 20.573,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.02.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 06.02.2025 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 10,48 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

