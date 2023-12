Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Siemens. Zuletzt sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 165,54 EUR zu.

Das Papier von Siemens konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 165,54 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 165,86 EUR. Bei 164,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 166.064 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 167,00 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 119,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 27,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 177,36 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 16.11.2023. Es stand ein EPS von 2,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 3,36 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 21.393,00 EUR gegenüber 20.573,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 08.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.02.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 10,48 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.



