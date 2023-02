Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Montagmittag seitwärts

Die Siemens-Aktie zeigte sich um 12:22 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 145,62 EUR an der Tafel. Die Siemens-Aktie zog in der Spitze bis auf 146,52 EUR an. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 144,48 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 146,00 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 241.610 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 152,20 EUR. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 4,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 93,67 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 158,00 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Am 09.02.2023 hat Siemens die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,86 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,04 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 18.070,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.497,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Siemens am 17.05.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 08.05.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,61 EUR je Siemens-Aktie.

