Siemens Aktie News: Siemens am Montagnachmittag tiefer

Die Siemens-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 145,46 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Siemens-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 144,48 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 146,00 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 382.415 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 152,20 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 4,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 93,67 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 55,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 158,00 EUR.

Siemens gewährte am 09.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,86 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,04 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 18.070,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.497,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.05.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 08.05.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2023 8,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie springt hoch: Umsatzwachstums- und Gewinnprognose für Siemens angehoben - Bewertung im Blick

Ausblick: Siemens vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Siemens-Aktie schwächer: Siemens weist Bericht über Israel-Boykott-Klausel in Vertrag mit türkischer Staatsbahn zurück

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG

Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images