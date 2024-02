Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 163,12 EUR.

Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,2 Prozent auf 163,12 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Siemens-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 162,22 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 165,04 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 263.513 Siemens-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 174,00 EUR erreichte der Titel am 08.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 6,25 Prozent niedriger. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 119,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 26,75 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,95 EUR, nach 4,70 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 186,18 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Siemens ließ sich am 08.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,97 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,86 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18.412,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 18.070,00 EUR eingefahren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Siemens wird am 16.05.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 10,69 EUR in den Büchern stehen haben wird.

