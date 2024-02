Siemens Aktie News: Siemens büßt am Vormittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 164,20 EUR.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 164,20 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 164,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 165,04 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 40.102 Siemens-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 174,00 EUR erreichte der Titel am 08.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 119,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 27,24 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,95 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 4,70 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 186,18 EUR je Siemens-Aktie an.

Am 08.02.2024 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,97 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,86 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18.412,00 EUR im Vergleich zu 18.070,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 16.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,69 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

