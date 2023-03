Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Montagvormittag südwärts

Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 146,68 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens-Aktie bis auf 146,58 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 147,82 EUR. Bisher wurden via XETRA 39.824 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 152,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.02.2023). Gewinne von 3,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.07.2022 bei 93,67 EUR. Mit einem Kursverlust von 56,59 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 168,55 EUR.

Siemens ließ sich am 09.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,86 EUR, nach 2,04 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 18.070,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.497,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 17.05.2023 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 08.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Siemens.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 8,82 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

