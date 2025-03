Siemens Aktie News: Siemens schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Siemens im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 227,35 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 227,35 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 227,95 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 226,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 402.184 Siemens-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 244,85 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,70 Prozent hinzugewinnen. Bei 150,68 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,37 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 228,44 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 13.02.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,71 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 3,03 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,32 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 18,35 Mrd. EUR im Vergleich zu 18,41 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Siemens am 15.05.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 07.05.2026 dürfte Siemens die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 11,79 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

