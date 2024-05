Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 188,02 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 188,02 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siemens-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 187,28 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 187,34 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 188.404 Siemens-Aktien.

Am 13.05.2024 markierte das Papier bei 188,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 0,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 119,48 EUR am 27.10.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 57,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,95 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 194,44 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 08.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,03 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 1,87 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 18,41 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,07 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 16.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 07.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 10,56 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

