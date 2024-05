Siemens Aktie News: Siemens am Montagnachmittag ohne große Veränderung

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens. Kaum Ausschläge verzeichnete die Siemens-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 188,42 EUR.

Die Siemens-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 188,42 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens-Aktie bei 188,88 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 187,28 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 187,34 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 361.004 Aktien.

Am 13.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 188,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 0,24 Prozent zulegen. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 119,48 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 36,59 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 4,70 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,95 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 194,44 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 08.02.2024. In Sachen EPS wurden 3,03 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 1,87 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 18,41 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,07 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Siemens-Bilanz für Q2 2024 wird am 16.05.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 07.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 10,56 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

