Siemens Aktie News: Siemens behauptet sich am Vormittag

Kurs der Siemens

Die Aktie von Siemens zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Siemens-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 188,24 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Siemens-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 188,24 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 188,78 EUR. Im Tief verlor die Siemens-Aktie bis auf 187,28 EUR. Bei 187,34 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 37.079 Siemens-Aktien gehandelt.

Bei 188,78 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 0,29 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 119,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 36,53 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,95 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 194,44 EUR je Siemens-Aktie an.

Am 08.02.2024 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,03 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,87 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18,41 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,07 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 16.05.2024 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 07.08.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,56 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

