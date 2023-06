Siemens Aktie News: Siemens am Mittag gefragt

Aktien in diesem Artikel Siemens 163,88 EUR

Um 11:49 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 162,74 EUR nach oben. Die Siemens-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 163,44 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 161,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 303.077 Stück.

Am 13.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 163,44 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,43 Prozent. Am 06.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 93,67 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 42,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 177,80 EUR.

Siemens ließ sich am 17.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 4,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 1,27 EUR in den Büchern gestanden. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19.416,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17.040,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Siemens am 10.08.2023 vorlegen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 01.08.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 10,01 EUR fest.

