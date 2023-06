Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel Siemens 163,88 EUR

Um 09:06 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 162,02 EUR. Die Siemens-Aktie legte bis auf 162,28 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 161,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 61.733 Siemens-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.06.2023 bei 162,28 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,16 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.07.2022 bei 93,67 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 42,19 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 177,80 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 17.05.2023 vor. Das EPS wurde auf 4,35 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 1,27 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17.040,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19.416,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 10.08.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 01.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Siemens.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 10,01 EUR im Jahr 2023 aus.

