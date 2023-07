Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagnachmittag in Grün

Siemens im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Siemens-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 150,40 EUR.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 150,40 EUR. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 150,42 EUR. Bei 149,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 499.096 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 167,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 11,04 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 94,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2022). Abschläge von 37,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 183,20 EUR an.

Am 17.05.2023 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 4,35 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 1,27 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19.416,00 EUR im Vergleich zu 17.040,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 10.08.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Siemens dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,05 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Siemens-Investment eingefahren

DAX 40: Diese Unternehmen gehören zu den Wiederaufsteigern

Historische DAX-Aufsteiger: Diese Unternehmen konnten bisher mit ihren Aktien in die erste Börsenliga vorrücken