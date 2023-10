Siemens Aktie News: Siemens am Freitagnachmittag verlustreich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 135,28 EUR.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 135,28 EUR. Die Siemens-Aktie sank bis auf 134,64 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 136,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 528.782 Siemens-Aktien umgesetzt.

Bei 167,00 EUR erreichte der Titel am 16.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Bei 101,58 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 176,09 EUR an.

Am 10.08.2023 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -2,06 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18.889,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.867,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Siemens am 16.11.2023 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 07.11.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,64 EUR je Siemens-Aktie.

