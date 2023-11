Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Siemens im Fokus

Die Aktie von Siemens zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Siemens konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 131,96 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 131,96 EUR. In der Spitze legte die Siemens-Aktie bis auf 132,00 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 131,26 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 331.146 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 167,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 26,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,46 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 176,09 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 10.08.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,55 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -2,06 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,72 Prozent auf 18.889,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17.867,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 16.11.2023 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,70 EUR je Siemens-Aktie.

