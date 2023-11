Siemens Aktie News: Anleger schicken Siemens am Montagvormittag ins Plus

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Siemens. Zuletzt stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 131,56 EUR.

Das Papier von Siemens konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 131,56 EUR. Bei 131,68 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 131,26 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 19.441 Siemens-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (167,00 EUR) erklomm das Papier am 16.06.2023. Mit einem Zuwachs von 26,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 119,48 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 9,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 176,09 EUR an.

Am 10.08.2023 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,06 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 18.889,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.867,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,72 Prozent gesteigert.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 16.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 14.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,70 EUR fest.

