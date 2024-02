Siemens Aktie News: Siemens fällt am Mittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 163,00 EUR ab.

Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 163,00 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 162,40 EUR. Bei 163,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 213.712 Stück gehandelt.

Bei 174,00 EUR erreichte der Titel am 08.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 6,75 Prozent zulegen. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 119,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 26,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 4,70 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,95 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 186,18 EUR.

Siemens veröffentlichte am 08.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 2,97 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 1,86 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18.412,00 EUR im Vergleich zu 18.070,00 EUR im Vorjahresquartal.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 16.05.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Siemens.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 10,70 EUR je Aktie aus.

