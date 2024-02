Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit Einbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 163,16 EUR abwärts.

Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 163,16 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens-Aktie bis auf 162,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 163,18 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 355.257 Siemens-Aktien umgesetzt.

Bei 174,00 EUR erreichte der Titel am 08.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 6,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 119,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,95 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 4,70 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 186,18 EUR an.

Siemens ließ sich am 08.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,97 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,86 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 18.412,00 EUR gegenüber 18.070,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 16.05.2024 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 07.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,70 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

