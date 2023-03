Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 15:52 Uhr 3,3 Prozent. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 146,04 EUR zu. Bei 141,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 729.687 Stück gehandelt.

Am 09.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 152,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,34 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 93,67 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 168,55 EUR.

Siemens gewährte am 09.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,86 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 2,04 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18.070,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 16.497,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Siemens am 17.05.2023 vorlegen. Siemens dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.05.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 8,82 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

