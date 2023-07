Siemens Aktie News: Siemens am Freitagmittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Siemens. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Siemens-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 150,38 EUR.

Mit einem Kurs von 150,38 EUR zeigte sich die Siemens-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 151,14 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 150,16 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 150,50 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 202.728 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 167,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,05 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 94,58 EUR fiel das Papier am 15.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 183,20 EUR für die Siemens-Aktie.

Am 17.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 4,35 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 1,27 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19.416,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 17.040,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 10.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2023 auf 10,05 EUR je Aktie.

