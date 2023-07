Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag ohne große Veränderung

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens. Kaum Ausschläge verzeichnete die Siemens-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 150,58 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Siemens-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 150,58 EUR. Die Siemens-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 151,14 EUR. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 149,96 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 150,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 621.065 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2023 markierte das Papier bei 167,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,90 Prozent. Am 15.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 183,20 EUR an.

Am 17.05.2023 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,27 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 19.416,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.040,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,94 Prozent gesteigert.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 vorlegen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 01.08.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,05 EUR je Siemens-Aktie.

