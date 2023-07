Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Vormittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 150,70 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 150,70 EUR. Die Siemens-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 151,12 EUR aus. Mit einem Wert von 150,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 36.254 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 167,00 EUR. 10,82 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 37,24 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 183,20 EUR.

Am 17.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,27 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,94 Prozent auf 19.416,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17.040,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Siemens wird am 10.08.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 01.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 10,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie wenig bewegt: Siemens investiert eine halbe Milliarde Euro in Erlangen

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Siemens-Investment eingefahren

DAX 40: Diese Unternehmen gehören zu den Wiederaufsteigern