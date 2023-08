Siemens Aktie News: Siemens am Montagnachmittag im Plus

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 137,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,1 Prozent auf 137,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens-Aktie bei 139,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 137,50 EUR. Zuletzt wechselten 526.458 Siemens-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 167,00 EUR erreichte der Titel am 16.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 21,37 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 95,07 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 30,91 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 182,50 EUR.

Siemens veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,55 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von -2,06 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 18.889,00 EUR gegenüber 17.867,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 16.11.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 07.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 9,88 EUR in den Büchern stehen haben wird.

