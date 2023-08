Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Vormittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 138,68 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,9 Prozent auf 138,68 EUR. Die Siemens-Aktie zog in der Spitze bis auf 138,86 EUR an. Bei 137,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 55.580 Stück.

Am 16.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 167,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 20,42 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 95,07 EUR. Abschläge von 31,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 182,50 EUR aus.

Am 10.08.2023 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -2,06 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens 18.889,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17.867,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Siemens wird am 16.11.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 07.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2023 9,88 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

