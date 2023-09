Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Kurs der Siemens

Die Aktie von Siemens zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 134,66 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 134,66 EUR zu. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 135,34 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 134,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 207.073 Stück.

Bei einem Wert von 167,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,02 Prozent. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 95,07 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 29,40 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 178,50 EUR an.

Siemens ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,55 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens -2,06 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18.889,00 EUR im Vergleich zu 17.867,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 16.11.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 07.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2023 9,70 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

