Siemens Aktie News: Siemens schiebt sich am Dienstagvormittag vor

Die Aktie von Siemens zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 133,20 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 133,20 EUR zu. Die Siemens-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 133,38 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 133,36 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 40.743 Siemens-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 167,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.06.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,38 Prozent hinzugewinnen. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 119,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 176,09 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 10.08.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,55 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -2,06 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18.889,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.867,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Siemens am 16.11.2023 präsentieren. Siemens dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.11.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,70 EUR je Aktie.

