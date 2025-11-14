Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Mittag fester

Blick auf Siemens-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 11:48 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 228,60 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens-Aktie bei 230,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 227,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 471.659 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 12.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 252,65 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,52 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 162,38 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 28,97 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,68 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 245,80 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 07.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,61 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,51 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 19,38 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,56 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

